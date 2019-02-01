Команда «Молодежка ОНФ» проведет экологический рейд в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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1 и 2 февраля команда «Молодежка ОНФ» проведет экорейды в Нижнем Тагиле, Челябинске, Костроме, Казани. Цель команды – проверка мусорных полигонов на предмет готовности к переходу на новую систему обращения с ТКО.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рейде задействованы региональные операторы, экологи, журналисты. В ходе проверки команда поедет по трем адресам, на которых зафиксированы проблемы с вывозом ТКО. Помимо этого, участники опросят жителей ближайших домов.
Представители «Молодежки ОНФ» выявят нарушения, связанные с вывозом ТКО, и вернутся на проблемные места для проведения повторной проверки.
Эксперты ОНФ сообщили, что граждане обеспокоены ростом тарифов на мусор. Участники рейда познакомят тагильчан с работой регионального оператора и расскажут о действиях мусоросортировочных заводов и мусорных полигонов нового типа, сообщает «Тагильский рабочий».
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