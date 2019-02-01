Команда «Молодежка ОНФ» проведет экологический рейд в Нижнем Тагиле

В рейде задействованы региональные операторы, экологи, журналисты. В ходе проверки команда поедет по трем адресам, на которых зафиксированы проблемы с вывозом ТКО. Помимо этого, участники опросят жителей ближайших домов.

Представители «Молодежки ОНФ» выявят нарушения, связанные с вывозом ТКО, и вернутся на проблемные места для проведения повторной проверки.