Госпиталь в Екатеринбурге заплатит 100 тысяч рублей за несоблюдение «ковидных» мер

В июне 2020 года пациентка, которая находилась на лечении в стционаре медучреждения, написала жалобу в Роспотребнадзор. В ней она сообщила, что ее положили в палату с пациентами с подтвержденным COVID-19, хотя у нее инфекция не была диагностирована.