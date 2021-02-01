Госпиталь в Екатеринбурге заплатит 100 тысяч рублей за несоблюдение «ковидных» мер

Госпиталь в Екатеринбурге заплатит 100 тысяч рублей за несоблюдение «ковидных» мер

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге оштрафован на 100 тысяч рублей за невыполнение противоэпидемических мер, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В июне 2020 года пациентка, которая находилась на лечении в стционаре медучреждения, написала жалобу в Роспотребнадзор. В ней она сообщила, что ее положили в палату с пациентами с подтвержденным COVID-19, хотя у нее инфекция не была диагностирована.

Проведенное расследование выявило ряд нарушений, в частности в госпитале был нарушен принцип одномоментности заполнения палат, не разделены потоки пациентов. Также подтвердились случаи отсутствия информации об установлении окончательного диагноза у заболевших.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал медучреждение виновным по ч.2. ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Поданная апелляция была рассмотрена в Свердловском областном суде, он оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Напомним, детский сад в Екатеринбурге был оштрафован на 30 тысяч за несоблюдение температурного режима.

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