В Нижнем Тагиле на создание «умных» дорог выделено 80 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле на создание «умных» дорог выделено 80 миллионов рублей

Сегодня, 11:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Нижний Тагил получил из федерального бюджета 80 миллионов рублей на создание интеллектуальной транспортной системы, сообщает департамент информполитки Свердловской области.

В Екатеринбурге на эти цели выделено 250 миллионов рублей. Такую же сумму получили города в 2020 году.

В Нижнем Тагиле в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появился 21 умный светофор. Также была внедрена геоинформационная система сбора, хранения и анализа данных. Кроме того специалисты установили контейнерный центр обработки данных.

Всего в Свердловской области в 2020 году появились 21 новый умный перекресток, 39 умных остановок, 111 умных камер, 45 видеодетекторов.

Пока в муниципалитетах создаются отдельные цифровые сервисы и элементы, которые объединятся в целостную интеллектуальную систему в 2024 году,пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге был установлен первый светофор, который предупреждает водителей о пешеходах за поворотом.

Stories:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
Related news:
дорогисветофорыНижний ТагилЕкатеринбургнацпроект БКАД
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы