В Нижнем Тагиле на создание «умных» дорог выделено 80 миллионов рублей

Нижний Тагил получил из федерального бюджета 80 миллионов рублей на создание интеллектуальной транспортной системы, сообщает департамент информполитки Свердловской области.

В Екатеринбурге на эти цели выделено 250 миллионов рублей. Такую же сумму получили города в 2020 году. В Нижнем Тагиле в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появился 21 умный светофор. Также была внедрена геоинформационная система сбора, хранения и анализа данных. Кроме того специалисты установили контейнерный центр обработки данных. Всего в Свердловской области в 2020 году появились 21 новый умный перекресток, 39 умных остановок, 111 умных камер, 45 видеодетекторов. Пока в муниципалитетах создаются отдельные цифровые сервисы и элементы, которые объединятся в целостную интеллектуальную систему в 2024 году,пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге был установлен первый светофор, который предупреждает водителей о пешеходах за поворотом. В Екатеринбурге появился первый светофор с предупреждением о пешеходах за поворотом

