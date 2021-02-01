В Нижнем Тагиле в 2021 году планируется капремонт в школах на Руднике и Вые

В Нижнем Тагиле в 2021 году планируется капремонт в школах на Руднике и Вые

Сегодня, 19:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в 2021 году капитальный ремонт пройдет в двух школах в районах Рудник и Выя, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках национального проекта «Образование» запланирован ремонт школы № 23 на улице Черных, 86 и образовательного учреждения СОШ № 24 на улице Сланцевая, 13а. Учреждения построены в 1939 и в 1957 году соответственно.

В настоящий момент определяются подрядчики и ведутся мероприятия по подготовке к ремонту, сообщает пресс-служба мэрии.

В школе № 24 уже прекращен образовательный процесс. В помещении ведется подготовка к капремонту — освобождаются аудитории и производится ревизия школьного оборудования. Более трех сотен учащихся перевели в школу № 3 на улице Перова, 133.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров сообщил, что все проекты требуют серьезной подготовки.

Он отметил сложный намечающийся ремонт в школе № 12 в Усть-Утке под Нижним Тагилом. Там строителям придется работать с деревянным срубом, что значительно усложнит проект. Данный объект также будет восстановлен по нацпроекту «Образование».

Напомним, 27 января стало известно о двух общественных территориях Нижнего Тагила, которые будут благоустроены в 2022 году. По итогам голосования были выбраны участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари на нечетной стороне и лесопарковая зона «Пихтовые горы».

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