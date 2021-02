В Нижнем Тагиле в 2021 году планируется капремонт в школах на Руднике и Вые

В Нижнем Тагиле в 2021 году капитальный ремонт пройдет в двух школах в районах Рудник и Выя, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках национального проекта «Образование» запланирован ремонт школы № 23 на улице Черных, 86 и образовательного учреждения СОШ № 24 на улице Сланцевая, 13а. Учреждения построены в 1939 и в 1957 году соответственно. В настоящий момент определяются подрядчики и ведутся мероприятия по подготовке к ремонту, сообщает пресс-служба мэрии. В школе № 24 уже прекращен образовательный процесс. В помещении ведется подготовка к капремонту — освобождаются аудитории и производится ревизия школьного оборудования. Более трех сотен учащихся перевели в школу № 3 на улице Перова, 133. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров сообщил, что все проекты требуют серьезной подготовки. Он отметил сложный намечающийся ремонт в школе № 12 в Усть-Утке под Нижним Тагилом. Там строителям придется работать с деревянным срубом, что значительно усложнит проект. Данный объект также будет восстановлен по нацпроекту «Образование». Напомним, 27 января стало известно о двух общественных территориях Нижнего Тагила, которые будут благоустроены в 2022 году. По итогам голосования были выбраны участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари на нечетной стороне и лесопарковая зона «Пихтовые горы». В Нижнем Тагиле в 2022 году будут благоустроены две общественных территории

