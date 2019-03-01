Конкурс на замещение двух вакантных должностей объявлен в администрации Нижнего Тагил
Сегодня, 18:04ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Конкурс на замещение вакантных должностей руководителя отдела по развитию улично-дорожной сети и заместителя начальника управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики объявлены в Нижнетагильской администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Документы на участие в конкурсе будут приниматься до 13 марта 2019 года. Требования к претендентам на должности подразумевают наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Промышленное и гражданское строительство», «Государственное и муниципальное управление».
Помимо этого, кандидат должен иметь стаж работы на муниципальной службы не менее четырех лет или не менее пяти лет по специальности.
Информация о конкурсе на замещение вакантных должностей размещена на официальном сайте администрации города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей