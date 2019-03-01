Конкурс на замещение двух вакантных должностей объявлен в администрации Нижнего Тагил

Документы на участие в конкурсе будут приниматься до 13 марта 2019 года. Требования к претендентам на должности подразумевают наличие высшего образования не ниже уровня магистратуры или специалитета по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Промышленное и гражданское строительство», «Государственное и муниципальное управление».