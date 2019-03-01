Переговоры и апробация: проект «Чистая вода» будет реализован в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые смогут реализовать концессию по модернизации системы водоснабжения.

Помимо этого, в город прибыли специалисты, которые готовы предложить современные техрешения для очистки воды. В конце марта они привезут в город экспериментальную очистительную установку, которая будет апробирована на Нижнетагильском пруду, Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Результаты работы новой техники будут оценены Минэнергетики и ЖКХ региона. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев.

По итогам всех мероприятий будет принято решение, либо мы предлагаем потенциальным инвесторам новые технические условия, свои сроки реализации проекта и объявляем новый конкурс на водную концессию, либо рассматриваем другие технические решения и экономически выгодную для города финансовую модель, сказал Владислав Пинаев.

Глава города подчеркнул, что модернизация системы водоснабжения является первоочередной, информирует пресс-служба администрации города.