Евгений Куйвашев рекомендовал свердловчанам ходить с паспортом на время изоляции
Сегодня, 18:31ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал жителям региона брать с собой паспорт при выходе из дома. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Он добавил, что сотрудники полиции следят за порядком на улицах. Паспорта брать с собой рекомендуется тем, кто направляется на работу, в магазин или аптеку. Это нужно, чтобы у представителей власти не возникало вопросов.
На данный момент в Свердловской области действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона разрешается выходить из дома для покупки продуктов, лекарств, на работу, выноса мусора и выгула собаки.
По последним данным, в регионе выявлено 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, власти готовятся принять штрафы за нарушение режима изоляции.
Карта распространения коронавируса в России
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