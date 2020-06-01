Медведь «станцевал» на камеру Висимского заповедника

Мишка имеет необычную окраску в виде белой «манишки» на спине и груди. Сотрудники заповедника сообщают, что это остаток зимнего меха.

Видеоловушки также помогают егерям в подсчете численности того или иного вида животных. Помимо этого, видеокамеры служат для охраны самого заповедника. В объективы периодически попадаются не только животные, но и люди, зашедшие на территорию заповедника по ошибке или случайно, рассказывает директор Висимского заповедника.