Медведь «станцевал» на камеру Висимского заповедника
Сегодня, 16:47ОбществоФото: скриншот видео на YouTube Висимского заповедника
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В Висимском заповеднике в объектив видеоловушки попал «танцующий» медведь. Животное пришло почесать спину о дерево, чтобы вычесать остаток зимнего подшёрстка, сообщает URA.RU.
По словам директора заповедника Михаила Федорова, медведи часто попадаются в их «ловушки».
Мишка имеет необычную окраску в виде белой «манишки» на спине и груди. Сотрудники заповедника сообщают, что это остаток зимнего меха.
Видео
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Видео: канал на YouTube Висимского заповедника
Видеоловушки также помогают егерям в подсчете численности того или иного вида животных. Помимо этого, видеокамеры служат для охраны самого заповедника. В объективы периодически попадаются не только животные, но и люди, зашедшие на территорию заповедника по ошибке или случайно, рассказывает директор Висимского заповедника.
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