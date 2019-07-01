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В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство детсада на 250 мест
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство детсада на 250 мест

Сегодня, 14:37ОбществоФото: Атомстройкомплекс
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