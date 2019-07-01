В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство детсада на 250 мест

Строительством занимается «Атомстройкомплекс», сейчас ведутся работы по закладке фундамента, также горожанам представлен проект будущего строения. На первом этаже будут бытовые помещения для персонала, медпункт и пищеблок. На втором этаже разместятся младшие группы, спортзалы и административные помещения. На третьем этаже будут находиться средние и подготовительные группы.