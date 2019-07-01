В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство детсада на 250 мест
Сегодня, 14:37ОбществоФото: Атомстройкомплекс
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Трехэтажный детский сад на 250 мест (10 групп по 25 человек) появится в Академическом районе Екатеринбурга, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительством занимается «Атомстройкомплекс», сейчас ведутся работы по закладке фундамента, также горожанам представлен проект будущего строения. На первом этаже будут бытовые помещения для персонала, медпункт и пищеблок. На втором этаже разместятся младшие группы, спортзалы и административные помещения. На третьем этаже будут находиться средние и подготовительные группы.
Общая площадь под строительство — 0,79 гектара. Помимо детского сада, там разместятся десять прогулочных площадок и одна — для занятий спортом.
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Напомним, в Нижнем Тагиле в микрорайоне Запрудный появится детский сад на 90 мест, а на Муринских прудах ведется строительство детского сада на 170 мест.
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