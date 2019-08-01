Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
«А потом они жалуются, что у них свалки!». Кто вывозит мусор в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«А потом они жалуются, что у них свалки!». Кто вывозит мусор в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:04ОбществоФото: группа контроля качества вывоза мусора
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»