«А потом они жалуются, что у них свалки!». Кто вывозит мусор в Нижнем Тагиле

Бригада мусоровоза состоит из двух человек: водителя и работника по благоустройству, который следит за выгрузкой контейнеров. Их смена начинается с медицинского освидетельствования, в это время машину осматривает механик. Маршрут определяет оператор — в Нижнем Тагиле это «Рифей». В среднем один мусоровоз объезжает 30 точек, а это 220 контейнеров. Сейчас идёт обновление мусорных площадок, но многие из них до сих пор старые, с тяжёлыми железными баками — подцепить такие к подъёмнику в одиночку довольно трудно.

Работа, конечно, физически тяжёлая,признаётся водитель мусоровоза по имени Олег.

Но, по его словам, проблема — не сами контейнеры, а их содержимое. Кроме того, рядом с ними часто выкидывают крупногабаритный мусор, но если одна из сторон больше 50 см, то такие объекты должны вывозиться отдельно. По правилам их следует складывать в бункеры, но они пока не везде есть.

Бывает, что накидают камней или кирпичей в баки, а они и так тяжёлые,говорит он.

Другой водитель — Алексей Войлов — добавляет, что бывает и хуже. Он за четыре года работы убедился, что на мусорках можно найти всё, даже деньги и золото. На вопрос о зарплате Алексей скромно отмалчивается. Согласно сайту по поиску работы indeed, средняя зарплата на должность «Водитель мусоровоза» по России составляет 53 142 рубля в месяц, но, по словам тагильских водителей, за их работу «такие деньги могут платить разве что в Москве».

Недавно в кузове загорелся мусор, разгрузили, а там свёрток батареек каких-то, хотя их вообще нужно по-особому утилизировать. Люди вообще не думают, что выкидывают. Кто на что горазд, то и несут. Никто не заморачивается,рассказывает водитель.

Горящий мусор, по словам Войлова, «нормальная практика».

Баки горят постоянно. Если мусор загорается в самой машине, мы разгружаемся, а потом техника забирает этот мусор, рассказывает он.

Но главная сложность, утверждают оба водителя, которая возникает почти на каждой площадке — загораживающие подъезд машины. В пример Алексей Войлов приводит один из дворов на Уральском проспекте.

Проезд там прямой, но жильцы почему-то паркуются в шахматном порядке. Нам приходится объезжать всё это «змейкой». Соседний двор точно такой же, но ставятся там все прямо. Мы уже много раз просили жильцов, но всё равно продолжают так ставиться, нравится им. Люди просто не понимают, что нам работать мешают, им без разницы, говорят: «Я плачу — и всё!» А потом жалуются, что у них мусор не забрали, что свалка образовалась.

В таких случаях работники мусоровоза могут отправить фото с места группе контроля из «Рифея», чтобы объяснить причину отказа от вывоза, и ехать по маршруту дальше.

В среднем дважды в неделю служба контроля качества выезжает посмотреть на работу мусоровозов: проверяет на соответствие графику, все ли контейнеры собраны, не осталось ли мусора. Если поступают жалобы, выезжают чаще. Часто бывает, что жалобы необоснованные, но проверять всё равно нужно, говорит специалист группы контроля качества компании «Рифей».

По словам Жужговой, в день на маршрут выходит 35-40 мусоровозов, каждый оборудован системой ГЛОНАСС, и группа контроля может следить за машинами через диспетчерскую службу.

Поскольку имеется два типа захвата баков, каждая машина может брать только определенные площадки — это нужно учитывать при составлении маршрутов. Мы же контролируем вывоз всего мусора на полигоны. Раньше в частном секторе находились люди, которые вывозили у всех мусор за небольшую плату, но до полигона часто его не довозили, из-за этого образовывались свалки,рассказали в «Рифее».

В частном секторе есть две системы вывоза мусора: «мешочный» сбор и из баков. Способ вывоза определяется местными жителями на собраниях. Жители много спорят по этому поводу: кому-то далеко ходить до баков, а кто-то не может в одно и тоже время выносить мусор — но чаще всего выбирают мешочный сбор. В определенное время мусоровоз останавливается на перекрестке частного сектора. У некоторых домов уже стоят пакеты с мусором. Люди, увидев мусоровоз, несут пакеты к машине и закидывают их в бак. В таком мусоровозе работник только один — водитель, и ему даже не надо выходить из машины. Но даже они ежедневно сталкиваются с проблемами.

Люди считают, что сюда работать идут одни алкаши. Ведут себя соответствующе — хамят, грубят. Если на дорогах подрезают, это уже даже не удивляет. Хотя у нас вообще-то спецтранспорт, вроде как, имеем приоритет на дороге, но нет — это чаще мы задним ходом едем, то назад сдаём, то к бакам пробираемся,говорят Алексей и Олег.

Впрочем, есть ещё те, кто всегда рад работникам мусоровоза, замечает Алексей Войлов — это дети.