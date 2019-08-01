Екатеринбуржец стал номинальным учредителем фирмы за 15 тысяч рублей
27-летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за то, что за 15 тысяч рублей оформил на свое имя юридическое лицо, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В мае 2018 года молодой человек вступил в группу в соцсети, где за вознаграждение ему предложили зарегистрироваться в качестве юрлица.
Мужчина передал через личные сообщения в социальной сети скан своего паспорта. Спустя некоторое время мужчина через МФЦ передал документы на регистрацию организации, а по готовности забрал готовые документы на юридическое лицо из ИФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, рассказали в прокуратуре.
За это обвиняемый получит 15 тысяч рублей. Фактический мужчина не являлся руководителем фирмы. Она была зарегистрирована с целью получения денег за подписание регистрационных документов и за открытие счетов в кредитной организации.
Обвиняемому грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч или исправительные работы.