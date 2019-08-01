Екатеринбуржец стал номинальным учредителем фирмы за 15 тысяч рублей

В мае 2018 года молодой человек вступил в группу в соцсети, где за вознаграждение ему предложили зарегистрироваться в качестве юрлица.

Мужчина передал через личные сообщения в социальной сети скан своего паспорта. Спустя некоторое время мужчина через МФЦ передал документы на регистрацию организации, а по готовности забрал готовые документы на юридическое лицо из ИФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, рассказали в прокуратуре.

За это обвиняемый получит 15 тысяч рублей. Фактический мужчина не являлся руководителем фирмы. Она была зарегистрирована с целью получения денег за подписание регистрационных документов и за открытие счетов в кредитной организации.