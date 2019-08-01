На Урале за два дня поймали 3732 пешехода-нарушителя

Нарушителей поймали в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Также к ответственности привлекли 1,3 тысячи водителей, не пропустивших свердловчан на пешеходных переходах.

В Госавтоинспекции отметили, что свердловчане пытались оспорить штрафы, но все нарушения фиксировали видеокамеры.