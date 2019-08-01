На Урале за два дня поймали 3732 пешехода-нарушителя

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В Свердловской области с 29 по 31 июля инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 3732 пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Нарушителей поймали в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Также к ответственности привлекли 1,3 тысячи водителей, не пропустивших свердловчан на пешеходных переходах.
В Госавтоинспекции отметили, что свердловчане пытались оспорить штрафы, но все нарушения фиксировали видеокамеры.
За семь месяцев этого года произошло 514 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 52 человека погибли. Большинство погибших – 35 свердловчан – пешие участники дорожного движения.
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