Свердловское правительство закупит подарочные наборы с медалями за миллион
Сегодня, 13:48ОбществоФото: проектная документация
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Правительство Свердловской области закупит десять наборов медалей за 999 тысяч рублей. Документация опубликована на сайте госзакупок.
В один набор войдут десять медалей диаметром 48 мм. На медалях будут изображены достопримечательности Урала: Невьянская башня, парк «Оленьи ручьи», Храм-на-Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «Европа — Азия», Дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы по сказам Павла Бажова, «Екатеринбург-Арена», Ельцин Центр и Монастырь в Ганиной Яме.
На обороте расположится изображение малого герба региона. Изделия покроют золотом и серебром.
Также к набору должна прилагаться коробка, выполненная из дуба, бука, кедра. Внутри коробка должна быть обшита темно-зеленым бархатом.
Электронный аукцион пройдет 9 августа.
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