Свердловское правительство закупит подарочные наборы с медалями за миллион

В один набор войдут десять медалей диаметром 48 мм. На медалях будут изображены достопримечательности Урала: Невьянская башня, парк «Оленьи ручьи», Храм-на-Крови, Свято-Тихвинский собор, стела «Европа — Азия», Дом Севастьянова, Хозяйка Медной горы по сказам Павла Бажова, «Екатеринбург-Арена», Ельцин Центр и Монастырь в Ганиной Яме.