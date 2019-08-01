В Нижнем Тагиле изменится поставщик электроэнергии

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Поставщиком электроэнергии в Нижнем Тагиле, Невьянске и Горноуральском городском округе стала «Нижнетагильская энергосбытовая компания» (НЭСК), сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».
Сюжеты: Нижний Тагил
НЭСК выиграла конкурс на статус гарантирующего поставщика от Минэнерго, теперь компания будет обслуживать более 400 тысяч клиентов.
Статут гарантирующего поставщика НЭСК получит после урегулирования задолженности, оставленной «Роскоммунэнерго». Общая сумма выплаты составляет 343,6 млн рублей, в нее также входит задолженность компании перед «Т Плюс».
Напомним, в апреле 2018 года поставщиком электроэнергии в Нижнем Тагиле, Невьянске и ГГО стала «МРСК Урала», сменив «Роскоммунэнерго». Последняя компания была признана банкротом и оставила после себя миллионные долги.
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