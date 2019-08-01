В Нижнем Тагиле изменится поставщик электроэнергии

НЭСК выиграла конкурс на статус гарантирующего поставщика от Минэнерго, теперь компания будет обслуживать более 400 тысяч клиентов.

Статут гарантирующего поставщика НЭСК получит после урегулирования задолженности, оставленной «Роскоммунэнерго». Общая сумма выплаты составляет 343,6 млн рублей, в нее также входит задолженность компании перед «Т Плюс».