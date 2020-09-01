Екатеринбургская епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц отца Сергия

Напомним, отец Сергий стал известен своими проповедями в социальных сетях. Он высказывался против сторонников закрытия храмов в период пандемии коронавируса, отрицая существование заболевания. Кроме того, он высказывался в отношении РПЦ, государства и органов власти. В результате священнослужитель был лишен сана. Кроме того, суд приговорил его выплате нескольких штрафов. Сегодня стало известно, что в отношении Сергия проводится очередная проверка — на этот раз проверяют его высказывания о президенте Владимире Путине.