Екатеринбургская епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц отца Сергия

Екатеринбургская епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц отца Сергия

Сегодня, 21:15ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
153 монахини поставили подписи в открытом письме, в котором они требуют прекратить преследование схимонаха Сергия. Однако в Екатеринбургской епархии им пригрозили прекращением монашества, пишет Ура.ру.

Письмо стало ответом на решение митрополита о переводе монахинь Среднеуральского женского монастыря в другие монастыри.

Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин сообщил, что при постриге монах или монахиня соглашаются на возможность направления в другой монастырь, а также они должны слушаться архиерея, которым не может быть мятежный схимонах. Как такового наказания в таких случаях не предусмотрено, однако если они будут упорствовать, то их расстригут из монахинь.

Напомним, отец Сергий стал известен своими проповедями в социальных сетях. Он высказывался против сторонников закрытия храмов в период пандемии коронавируса, отрицая существование заболевания. Кроме того, он высказывался в отношении РПЦ, государства и органов власти. В результате священнослужитель был лишен сана. Кроме того, суд приговорил его выплате нескольких штрафов. Сегодня стало известно, что в отношении Сергия проводится очередная проверка — на этот раз проверяют его высказывания о президенте Владимире Путине.

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