Схимонаха Сергия проверяет полиция из-за проповедей оскорбляющих президента РФ

Заявление о привлечении к ответственности было написано жительницей Екатеринбурга.
Она получила официальный ответ, в котором сказано, что заявление по факту размещения на YouTube видеоматериалов, на которых изображен отец Сергий, высказывающий неуважение к обществу, государству и органам власти, направлено в ОП № 28 «Верхнепышминский».
Максимальное наказание, которое предусматривается по данной статье — это исправительные работы сроком до одного года.
Отец Сергий стал известен своими проповедями в социальных сетях. Он высказывался против сторонников закрытия храмов на период пандемии коронавируса, а также призывал не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он высказывался негативно в отношении РПЦ, государства и органов власти. В результате священник был лишен сана. Кроме того, решением суда за отрицание коронавируса Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей.