Схимонаха Сергия проверяет полиция из-за проповедей оскорбляющих президента РФ

Схимонаха Сергия проверяет полиция из-за проповедей оскорбляющих президента РФ

Сегодня, 18:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В отношении основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия проводится очередная полицейская проверка. На этот раз в его проповедях усматривают оскорбление президента РФ Владимира Путина, сообщает E1.

Заявление о привлечении к ответственности было написано жительницей Екатеринбурга.

Она получила официальный ответ, в котором сказано, что заявление по факту размещения на YouTube видеоматериалов, на которых изображен отец Сергий, высказывающий неуважение к обществу, государству и органам власти, направлено в ОП № 28 «Верхнепышминский».

Максимальное наказание, которое предусматривается по данной статье — это исправительные работы сроком до одного года.

Отец Сергий стал известен своими проповедями в социальных сетях. Он высказывался против сторонников закрытия храмов на период пандемии коронавируса, а также призывал не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он высказывался негативно в отношении РПЦ, государства и органов власти. В результате священник был лишен сана. Кроме того, решением суда за отрицание коронавируса Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей.

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