Схимонаха Сергия проверяет полиция из-за проповедей оскорбляющих президента РФ

Отец Сергий стал известен своими проповедями в социальных сетях. Он высказывался против сторонников закрытия храмов на период пандемии коронавируса, а также призывал не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он высказывался негативно в отношении РПЦ, государства и органов власти. В результате священник был лишен сана. Кроме того, решением суда за отрицание коронавируса Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей.