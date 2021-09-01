Помощник экс-схиигумена Сергия из-за возбуждения ненависти задержан в поезде

По его словам, помощника Сергия задержали 1 сентября в Тюменской области в 12.00. Он вместе с супругой направлялся в Ишим на святые места к родственникам. Могучев был задержан в поезде по статье 282 УК РФ, пишет Е1. Причиной стали видеозаписи, которые пропагандируют ненависть по отношению к евреям и мусульманам.