Помощник экс-схиигумена Сергия из-за возбуждения ненависти задержан в поезде

Помощник экс-схиигумена Сергия из-за возбуждения ненависти задержан в поезде
Помощник экс-схиигумена Сергия из-за возбуждения ненависти задержан в поезде
Сегодня, 18:24ОбществоФото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию Всеволода Могучева. Он являлся пресс-секретарем экс-схиигумена Сергия.

Данные знакомого с ситуацией источника гласят, что для задержания была организована целая спецоперация в поезде. Данную информацию также подтвердил представитель Могучева.

По его словам, помощника Сергия задержали 1 сентября в Тюменской области в 12.00. Он вместе с супругой направлялся в Ишим на святые места к родственникам. Могучев был задержан в поезде по статье 282 УК РФ, пишет Е1. Причиной стали видеозаписи, которые пропагандируют ненависть по отношению к евреям и мусульманам.

Сказали: «С поезда не сходи, садись обратно, едем назад в Екатеринбург»,рассказал адвокат Михаил.

На данный момент Могучева доставляют в столицу Урала, к 23.00 он должен прибыть. По словам адвоката, супруга возвращается вместе с ним.

Напомним, история Сергия берет свое начало с мая 2020 года. В конце декабря 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и нарушению права на свободу совести и вероисповеданий.

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