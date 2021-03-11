За помощь в розыске келейника экс-схиигумена Сергия назначена награда в один миллион

За помощь в розыске келейника экс-схиигумена Сергия назначена награда в один миллион

Сегодня, 21:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За помощь в розыске келейника бывшего схиигумена Сергия отца Силуана, которого ранее в Среднеуральском женском монастыре искали с ОМОН, полиция назначила награду в один миллион рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Уточняется, что настоящее имя мужчины — Кузнецов Андрей Владимирович. Он родился 23 октября 1974 года в Полевском. Также может скрываться под именами: Храмов Андрей Владимирович и Осипов Андрей Владимирович.

Отца Силуана разыскивают за убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия.

Сумма вознаграждения за помощь в розыске составляет один миллион рублей.

Фото:ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, 26 февраля на территории Среднеуральского женского монастыря прошли обыски, которые заняли два часа. Пожилые люди и дети были вынуждены стоять на морозе, так как их выгнали на улицу.

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