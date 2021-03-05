Силовики снова штурмуют монастырь отца Сергия

5 марта ночью колонна из 20 единиц техники с бойцами ОМОНа двинулась в сторону монастыря.
Выгнали монашек и насельников из келий. Кроме того, проверяют транспорт на подъездных дорогах, рассказал очевидец Ура.ру.
По его предположениям, правоохранительные органы ищут беглого монаха Силуана, который подозревается в тройном убийстве. Раньше он был келейником схиигумена Сергия. Источник агентства в правоохранительных органах также подтвердил информацию о спецоперации.
Напомним, 26 февраля бойцы ОМОНа также нагрянули в Среднеуральский женский монастырь, тогда силовики также разыскивали отца Силуана.