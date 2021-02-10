Суд признал Среднеуральский монастырь отца Сергия собственностью епархии

Суд признал Среднеуральский монастырь отца Сергия собственностью епархии

Сегодня, 18:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбургская епархия была признана собственником Среднеуральского женского монастыря, которым ранее управлял экс-схиигумен Сергий.

Слушания прошли 10 февраля в Арбитражном суде Свердловской области, сообщает Ура.ру.

Таким образом, здание общей площадью 776,6 квадратных метра является частью монастырского комплекса женского монастыря в Среднеуральске.

Напомним, в декабре 2020 года отца Сергия задержали при штурме монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. 4 февраля стало известно, что последователи отца Сергия готовятся к новому штурму Среднеуральского женского монастыря, который, по их мнению, был организован екатеринбургской епархией.

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Екатеринбург
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