Суд признал Среднеуральский монастырь отца Сергия собственностью епархии

Напомним, в декабре 2020 года отца Сергия задержали при штурме монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. 4 февраля стало известно, что последователи отца Сергия готовятся к новому штурму Среднеуральского женского монастыря, который, по их мнению, был организован екатеринбургской епархией.