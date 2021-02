Суд признал Среднеуральский монастырь отца Сергия собственностью епархии

Екатеринбургская епархия была признана собственником Среднеуральского женского монастыря, которым ранее управлял экс-схиигумен Сергий.

Слушания прошли 10 февраля в Арбитражном суде Свердловской области, сообщает Ура.ру. Таким образом, здание общей площадью 776,6 квадратных метра является частью монастырского комплекса женского монастыря в Среднеуральске. Напомним, в декабре 2020 года отца Сергия задержали при штурме монастыря и доставили в Москву. Там его арестовали на два месяца по обвинению в самоуправстве, склонении к самоубийству, а также нарушению права на свободу совести и вероисповеданий. 4 февраля стало известно, что последователи отца Сергия готовятся к новому штурму Среднеуральского женского монастыря, который, по их мнению, был организован екатеринбургской епархией. Адепты экс-схиигумена Сергия готовятся к новому штурму Среднеуральского монастыря

