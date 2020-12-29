В Среднеуральский женский монастырь прибудет представитель Екатеринбургской епархии

В Среднеуральский женский монастырь прибудет представитель Екатеринбургской епархии

Сегодня, 13:37ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Среднеуральский женский монастырь, где ОМОН задержал бывшего схиигумена Сергия, приедет представитель Екатеринбургской епархии — руководитель отдела соцслужения епархии протоиерей Евгений Попиченко с сестрами милосердия.

Об этом пишет Znak со ссылкой на пресс-службе епархии. Ранее E1 сообщил о прибытии на территорию монастыря уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой и детского омбудсмена Игоря Морокова.

В епархии заявили, что они обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, которые находятся в обители. По словам представителей пресс-службы, насельницы находятся в подавленном состоянии и нуждаются в духовной помощи.

Возле монастыря также собрались сторонники Сергия. По данным СМИ они уже напали на журналистов. Адепты ожидают, что в монастырь прибудет митрополит Евгений.

Напомним, 29 декабря около 01.00 бойцы ОМОНа начали штурм Среднеуральского женского монастыря. В результате скандального схимонаха задержали. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — самоуправство, склонение к самоубийству, а также нарушение права на свободу совести и вероисповедания. На данный момент ожидается, что схимонах будет этапирован в Москву.

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