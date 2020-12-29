В Среднеуральский женский монастырь прибудет представитель Екатеринбургской епархии

Об этом пишет Znak со ссылкой на пресс-службе епархии. Ранее E1 сообщил о прибытии на территорию монастыря уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой и детского омбудсмена Игоря Морокова.
В епархии заявили, что они обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, которые находятся в обители. По словам представителей пресс-службы, насельницы находятся в подавленном состоянии и нуждаются в духовной помощи.
Возле монастыря также собрались сторонники Сергия. По данным СМИ они уже напали на журналистов. Адепты ожидают, что в монастырь прибудет митрополит Евгений.
Напомним, 29 декабря около 01.00 бойцы ОМОНа начали штурм Среднеуральского женского монастыря. В результате скандального схимонаха задержали. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — самоуправство, склонение к самоубийству, а также нарушение права на свободу совести и вероисповедания. На данный момент ожидается, что схимонах будет этапирован в Москву.