В Среднеуральский женский монастырь прибудет представитель Екатеринбургской епархии

Напомним, 29 декабря около 01.00 бойцы ОМОНа начали штурм Среднеуральского женского монастыря. В результате скандального схимонаха задержали. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — самоуправство, склонение к самоубийству, а также нарушение права на свободу совести и вероисповедания. На данный момент ожидается, что схимонах будет этапирован в Москву.