На Урале скандальный схимонах Сергий задержан для допроса

Скандального схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, задержали для допроса из-за ролика, который он разместил на YouTube.

В своей проповеди Сергий призывает своих подвижников «умереть за Россию». Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса,пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее Сергий за свои проповеди был оштрафован за возбуждение ненависти и вражды, а также распространении недостоверной информации. Кроме того источник сообщил, что на территории монастыря сейчас проводятся обыски, вход в обитель оцепили бойцы ОМОН. К территории монастыря съехались сторонники Сергия. В Екатеринбургской епархии сообщили, что не знают о мероприятиях, проводимых в монастыре. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области за запрос ответили, что пока информации для СМИ нет. Напомним, схимонах Сергий в сентябре был отлучен от церкви за проповеди, в которых отрицал коронавирус и критиковал власти. В октябре СК возбудил уголовное дело по фактам истязания детей на территории обители. «У меня тут база»: экс-схиигумен Сергий сообщил о готовности к штурму спецслужб

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter