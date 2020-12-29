На Урале скандальный схимонах Сергий задержан для допроса

На Урале скандальный схимонах Сергий задержан для допроса

Сегодня, 09:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Скандального схимонаха Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, задержали для допроса из-за ролика, который он разместил на YouTube.

В своей проповеди Сергий призывает своих подвижников «умереть за Россию».

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса,пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Сергий за свои проповеди был оштрафован за возбуждение ненависти и вражды, а также распространении недостоверной информации.

Кроме того источник сообщил, что на территории монастыря сейчас проводятся обыски, вход в обитель оцепили бойцы ОМОН. К территории монастыря съехались сторонники Сергия.

В Екатеринбургской епархии сообщили, что не знают о мероприятиях, проводимых в монастыре. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области за запрос ответили, что пока информации для СМИ нет.

Напомним, схимонах Сергий в сентябре был отлучен от церкви за проповеди, в которых отрицал коронавирус и критиковал власти. В октябре СК возбудил уголовное дело по фактам истязания детей на территории обители.

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