В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схимонаха Сергия

Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся, написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность в том, что Екатеринбургская епархия установит мир в Среднеуральском женском монастыре и здоровую церковную жизнь.
Напомним, бывшего схиигумена Сергия задержали в ночь на 29 декабря в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Сначала он был допрошен, а затем отправлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса за самоуправство, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также склонение к самоубийству.