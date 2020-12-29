В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схимонаха Сергия

В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схимонаха Сергия

Сегодня, 12:23ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал задержание экс-схимонаха Сергия.

Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся, написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что Екатеринбургская епархия установит мир в Среднеуральском женском монастыре и здоровую церковную жизнь.

Напомним, бывшего схиигумена Сергия задержали в ночь на 29 декабря в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Сначала он был допрошен, а затем отправлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса за самоуправство, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также склонение к самоубийству.

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