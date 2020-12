В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схимонаха Сергия

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал задержание экс-схимонаха Сергия.

Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся, написал Легойда в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность в том, что Екатеринбургская епархия установит мир в Среднеуральском женском монастыре и здоровую церковную жизнь. Напомним, бывшего схиигумена Сергия задержали в ночь на 29 декабря в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Сначала он был допрошен, а затем отправлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса за самоуправство, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также склонение к самоубийству. Скандальному экс-схиигумену Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству

