В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схимонаха Сергия

Напомним, бывшего схиигумена Сергия задержали в ночь на 29 декабря в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Сначала он был допрошен, а затем отправлен в Москву. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса за самоуправство, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также склонение к самоубийству.