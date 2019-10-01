Администрация деревни Щапино предложила жителям «скинуться» на новый насос

Формально башня, где расположен насос, никому не принадлежит, и на этой почве часто разгораются споры, кто должен делать ремонт.

Десять дней вся деревня жила без воды.

В прошлом году, в мае, вся деревня жила без воды. Был очень сухой месяц, и приходилось тяжело, надо было сажать огородотмечает жительница деревни Любовь Трегубова.

Стабильно 2-3 раза в год насос на водонапорной башне ломается. Забросили ее в 90-е годы, когда обанкротилось коммунальное предприятие и до сих пор замена ему не найдена.

Администрация пытается найти того, кто возьмет насос под свою опеку, но никто не хочет этим заниматься, потому что невыгодноотмечает староста.

Жителям власти предложили самим купить и установить насос. В местном магазине даже организовали специальную кассу, куда каждый кладет по 100 рублей в месяц. Но делают это не все.

Новый насос жителям оплатила администрация поселения, но и жителей попросили внести по 6 тысяч рублей за работу мастера.

С 2015 года жители за потребление воды не платят, и приходится ставить уже четвертый насос, потому что работает он под нагрузкой. На данный момент его оформляет в собственность Травниковское сельское поселениеотмечает глава администрации поселения Анна Мурзина