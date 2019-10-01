Студенты-медики Нижнего Тагила провели 20 профилактических мероприятий

В таком масштабе акция в городе проходила в первый раз. Волонтеры посетили цеха НТМК и вместе с рабочими провели зарядку. В Демидовской больнице, центрах соцобслуживания Ленинского района «Золотая осень», «Александровском пассаже», «Ленте» на ГГМ, в зданиях вокзалов были размещены кардио-посты. Каждый желающий мог проверить свое давление и узнать много полезного о своем здоровье.