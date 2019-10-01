Студенты-медики Нижнего Тагила провели 20 профилактических мероприятий
Сегодня, 12:08ОбществоФото: pixabay.com
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За неделю в Нижнем Тагиле студенты медицинского колледжа вместе с преподавателями провели более 20 профилактических мероприятий для жителей в рамках областной акции «Неделя общественного здоровья», сообщает «Тагильский Рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В таком масштабе акция в городе проходила в первый раз. Волонтеры посетили цеха НТМК и вместе с рабочими провели зарядку. В Демидовской больнице, центрах соцобслуживания Ленинского района «Золотая осень», «Александровском пассаже», «Ленте» на ГГМ, в зданиях вокзалов были размещены кардио-посты. Каждый желающий мог проверить свое давление и узнать много полезного о своем здоровье.
Особенно популярным оказался мастер-класс по основам скандинавской ходьбы.
Главной целью акции было привлечение внимания людей к здоровому образу жизни.
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