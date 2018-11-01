Более 2 тыс. мест будут созданы в детских садах Нижнего Тагила до конца 2021 года

На совещании, которое провел заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, обсуждался вопрос строительства новых детских садов в городе.

Всего в 2018 году были открыты новые ясельные группы, которые посещают 123 ребенка до трех лет.

Сейчас идет строительство садиков на улице Удовенко и Уральском проспекте.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что острая необходимость в дошкольных учреждениях существует в микрорайонах Муринские пруды и Запрудный, поскольку это новые микрорайоны.