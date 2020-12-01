Экс-замглавы уральского города грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 2 млн рублей

Экс-замглавы уральского города грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 2 млн рублей

Сегодня, 16:56ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Тугулыме экс-замглавы городского округа Сергею Уткину грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки в размере двух миллионов рублей.

Ему вменяют совершение преступления по 6 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент обвинительное заключение уже утверждено и материалы переданы на рассмотрение в суд.

Максимальная санкция по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствиям, в 2014 году обвиняемый вымогал взятку у директора строительной компании. Последний выиграл тендер на возведение детского сада в поселке Юшала. Чиновник обещал помочь в принятии работ после их окончания, в том числе и те, что по факту выполнены не будут. За это обвиняемый попросил 2% от суммы контракта — более двух миллионов рублей. Директор компании пошел на сделку и с апреля по декабрь 2015 года передал Уткину более 1,4 миллиона рублей.

Заявителем о преступлении стал директор этой самой фирмы. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в связи с этим, а также сотрудничеством со следствием, было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в отношении директора строительной фирмы.

Напомним, Сергей Уткин находится под следствием. Его обвиняют в том, что в 2016 году он требовал у одного из директоров муниципального учреждения взятку за покровительство по службе, а также продление трудового контракта.

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