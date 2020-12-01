Экс-замглавы уральского города грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в 2 млн рублей

По данным следствиям, в 2014 году обвиняемый вымогал взятку у директора строительной компании. Последний выиграл тендер на возведение детского сада в поселке Юшала. Чиновник обещал помочь в принятии работ после их окончания, в том числе и те, что по факту выполнены не будут. За это обвиняемый попросил 2% от суммы контракта — более двух миллионов рублей. Директор компании пошел на сделку и с апреля по декабрь 2015 года передал Уткину более 1,4 миллиона рублей.