Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 900 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса
Роспотребнадзором было проведено более 28 тысяч проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции. В результате выявлено более 900 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса, сообщается на сайте ведомства.
В общей сложности было выписано штрафов на 3,2 миллиона рублей. Вся запрещенная продукция была изъята из оборота. В суд направлено более 200 дел.
В период с 31 декабря 2019 года по первое января 2020 года было выявлено более восьми тысяч единиц запрещенной продукции с содержанием никотина.
В ходе проведения мероприятия Роспотребнадзором было проведено более 300 выступлений на ТВ и радио. Количество публикаций в СМИ и в интернете составило более двух тысяч.
Запрет на продажу снюса в России действует с 2015 года. В начале декабря в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу любых продуктов с содержанием никотина и его производных. Документ предполагает внесение поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».