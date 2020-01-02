Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 900 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса

В общей сложности было выписано штрафов на 3,2 миллиона рублей. Вся запрещенная продукция была изъята из оборота. В суд направлено более 200 дел.

В период с 31 декабря 2019 года по первое января 2020 года было выявлено более восьми тысяч единиц запрещенной продукции с содержанием никотина.

В ходе проведения мероприятия Роспотребнадзором было проведено более 300 выступлений на ТВ и радио. Количество публикаций в СМИ и в интернете составило более двух тысяч.