Минздрав Свердловской области заявил об отсутствии заболевших коронавирусом в регионе

В Свердловской области ни одного случая заболевания коронавирусом на утро первого февраля не выявлено.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, случаев заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не выявлено, сообщает главный областной эпидемиолог Галина Борисевич.

Кроме того, свердловским минздравом был издан приказ об оказании помощи больным с коронавирусом. Врачей обязали собирать эпиданамнез по поводу пребывания граждан в КНР или странах Юго-Восточной Азии в течение последних двух недель перед заболеванием.

В документе также утверждаются рекомендации, в какие сроки должна проводиться диагностика заболевания, а также порядок помощи больным коронавирусом.

В Минздраве утверждают, что аппараты искусственной-вентиляции легких и пульсокиметров имеются в достаточном объеме. Количество медицинских масок превышает 11 миллионов штук, а также больницы обеспечены лекарствами.