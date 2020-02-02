Минздрав Свердловской области заявил об отсутствии заболевших коронавирусом в регионе
Минздрав Свердловской области отчитался по поводу ситуации с коронавирусом в регионе. По данным на 10:00 первого февраля, ни одного случая заболевания не зарегистрировано, сообщается на информационном портале Министерства здравоохранения Свердловской области.
В Свердловской области ни одного случая заболевания коронавирусом на утро первого февраля не выявлено.
По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Свердловской области превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, случаев заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не выявлено, сообщает главный областной эпидемиолог Галина Борисевич.
Кроме того, свердловским минздравом был издан приказ об оказании помощи больным с коронавирусом. Врачей обязали собирать эпиданамнез по поводу пребывания граждан в КНР или странах Юго-Восточной Азии в течение последних двух недель перед заболеванием.
В документе также утверждаются рекомендации, в какие сроки должна проводиться диагностика заболевания, а также порядок помощи больным коронавирусом.
В Минздраве утверждают, что аппараты искусственной-вентиляции легких и пульсокиметров имеются в достаточном объеме. Количество медицинских масок превышает 11 миллионов штук, а также больницы обеспечены лекарствами.
В Китае на данный момент зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболевания, погибло более 200 человек. Накануне стало известно, что в России есть два зарегистрированных случая заболевания. Оба заболевших являются гражданами КНР. Обнаружен вирус в Тюменской области и Забайкальском крае. Кроме того, несколько дней назад две девушки из Нижнего Тагила были госпитализированы с подозрением на коронавирус, но заболевание не подтвердилось.