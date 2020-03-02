Прокуратура просит отправить на лечение екатеринбуржца, выбросившего собаку из окна
Сегодня, 12:24ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге прокуратура передала в суд дело местного жителя, который выбросил из окна собаку. Следователи требуют направить мужчину на принудительное лечение, сообщает пресс-служба областного ведомства.
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Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).
По версии следствия, 11 декабря 2018 года мужчина, в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире. С целью причинения вреда собаке по кличке «Гуффи», он взял ее и выбросил на улицу. В результате животное скончалось на месте.
Экспертиза показала, что мужчина, во время происшествия, не мог отвечать за свои действия и руководить ими. Уголовное дело передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
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