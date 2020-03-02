Прокуратура просит отправить на лечение екатеринбуржца, выбросившего собаку из окна

Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

По версии следствия, 11 декабря 2018 года мужчина, в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире. С целью причинения вреда собаке по кличке «Гуффи», он взял ее и выбросил на улицу. В результате животное скончалось на месте.