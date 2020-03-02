В Свердловской области ветеранам ВОВ предоставили бесплатный проезд в поездах
Сегодня, 15:45ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области участникам Великой отечественной войны и их сопровождающим до конца года предоставляется бесплатный проезд в пригородных поездах, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.
Такую возможность железная дорога подарила ветеранам в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Количество поездок не ограничено.
Кроме Свердловской области, такая возможность предоставляется ветеранам Тюменской области и ХМАО-Югры.
Инвалидам и участникам ВОВ возможность бесплатного проезда предоставляется в рамках федеральных льгот. Они могут использовать это право или отказаться от него, заменив на денежную компенсацию. На данный момент бесплатный проезд предоставляется всем ветеранам. Чтобы оформить билет, требуется предоставить паспорт и удостоверение участика или инвалида ВОВ или о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
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