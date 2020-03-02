В Свердловской области ветеранам ВОВ предоставили бесплатный проезд в поездах

Инвалидам и участникам ВОВ возможность бесплатного проезда предоставляется в рамках федеральных льгот. Они могут использовать это право или отказаться от него, заменив на денежную компенсацию. На данный момент бесплатный проезд предоставляется всем ветеранам. Чтобы оформить билет, требуется предоставить паспорт и удостоверение участика или инвалида ВОВ или о награждении медалью «За оборону Ленинграда».