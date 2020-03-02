Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала за первого ребенка

Согласно новому закону, материнский капитал будет выплачиваться семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок с 1 января 2020 года. Сумма составит 466 617 рублей. При появлении в семье второго ребенка размер выплаты увеличится до 616 617 рублей.

Программа предоставления материнского капитала была продлена до 31 декабря 2026 года. При этом сумма каждый год индексируется. Выдача сертификатов будет осуществляться за пять дней в беззаявительном порядке. Средства при их использовании будут поступать за 10 дней, а не за 30, как это было ранее.

Более того, выплаты за усыновление первого ребенка смогут получать одинокие отцы по решению суда. Оно должно быть принято после 1 января 2020 года.