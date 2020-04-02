В Нижнем Тагиле наступили холода и выпал снег
Сегодня, 13:06ОбществоФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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В Нижнем Тагиле наступила весна, но зима не отступает. Сегодня, 2 апреля, тагильчане могут наблюдать за окном снегопады.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вот так выглядит один из дворов в Центре города:
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На театральной площади дороги чистые, но клумбы усыпаны снегом. Лисья гора тоже стала «белой»:
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Парк Бондина тоже усыпан снегом, а на Тагильском пруду по-прежнему не растаял лед:
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Лисья гора
Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»
А это дворы Вагонки:
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Не обошел снегопад стороной и Тагилстрой:
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Деnский сад №18
Фото: tagilcity.ru
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