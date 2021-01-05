1,5 тысячи из 213 выплатила директор тагильского детсада за полгода за травму ребенка

В феврале 2021 года мама мальчика Анжела рассказывала редакции TagilCity.ru, что Коломиец не выплачивает необходимую сумму, даже частями. К апрелю ситуация нисколько не поменялась.
Сегодня ходили в Сбербанк, взяли выписку — ничего она не платит. Как в сентябре 2020 года у неё приставы сняли со счета 1 490 рублей, так больше ничего от нее на счет сына не переводилось, пояснила редакции тагильчанка.
По ее словам, приставы не могут снять деньги со счетов бывшего директора, так как она сейчас официально нигде не трудоустроена.
Для исполнения требований приставов, направленных на взыскание задолженности, принимается весь комплекс мер, в соответствии с законодательством РФ, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ФССП Свердловской области. Сейчас направлены запросы об имуществе должника, на которое возможно обратить взыскание.
Кроме того, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора за неисполнение исполнительного документа. Также вынесены постановление о взыскании денежных средств со счетов, постановление о временном ограничении выезда за границу, обращено взыскание на доходы должника (заработную плату), вынесено ограничение на пользование водительскими правами, пояснили в ведомстве.
Напомним, 19 марта 2020 года мальчик, находился в детском саду на улице Керамиков. По словам директора Валентины Коломиец, он поскользнулся и упал на осколки разбитой тарелки. В результате у ребенка на лице остались большие шрамы. По решению суда бывшая директор должна выплатить семье более 200 тысяч рублей. По словам Коломиец, она выплачивает компенсацию частями. 18 сентября 2020 года исполнительное производство было передано судебным приставам.