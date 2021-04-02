Автогородок и картодром появятся на набережной «Тагильская лагуна-2» в Нижнем Тагиле

Автогородок и картодром появятся на набережной «Тагильская лагуна-2» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:09ОбществоОльга ДайбоваФото: TagilCity.ru
Площадки для отдыха и занятий творчеством и спортом появятся за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев познакомил преподавателей, родителей и учащихся с проектом «Тагильская лагуна-2». На новую набережную будет потрачено 511 млн рублей.

Проект «Тагильская лагуна-2» подразумевает реконструкцию территории, которая находится за ГДДЮТ. Работы реализуются совместно с Ростуризмом.

Большая часть, более 373 млн рублей, это федеральные деньги. 138 млн рублей — это средства правительства Свердловской области, и небольшая часть — это средства муниципального бюджета. Общая стоимость проекта — 511 млн рублей, сказал Владислав Пинаев.

Фото:tagilcity.ru

На выполнение работ по проекту нужно 2 года, но учитывая требования федеральных структур, «Тагильская лагуна-2» должна появиться через 11 месяцев. Победителем контракта на строительство стал МУП «Тагилдорстрой». Работы подрядчик начал в январе, а завершить должен в ноябре 2021 года.

Проект представляет собой берегоукрепление — продолжение набережной Тагильского пруда. Всего должно быть забито 117 свай, на сегодняшний день уже подготовлено 43 сваи, готовится сетка для берегоукрепления, отсыпан скальный грунт под террасу, подготовлен первый ярус. Планируется создать 250 метров берегоукрепления с дорожным покрытием из гранитной плитки. В целом должна получиться зона для отдыха и прогулок.

Фото:tagilcity.ru

В «Тагильской лагуне-2» предполагается сделать детский автогородок, игровые площадки, скейт-площадку, картодром, универсальную игровую площадку, площадку для запуска радиоуправляемых моделей самолетов, бассейн для запуска моделей судов, а также смотровые площадки для отдыха, которые привлекут любителей фотографии. Планируются изменения фасада дворца и его внутренней отделки, как сообщил глава города.

После презентации мэр ответил на вопросы. Преподаватели и воспитанники ГДДЮТ интересовались созданием доступной среды, парковок, площадок для запуска моделей самолетов и судов, мест для сбора и общения отрядов.

На встрече присутствовал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, который тоже обратился к аудитории с приветственным словом, где отметил преображение города и ГДДЮТ.

Фото:tagilcity.ru

У меня такое ощущение, что дворец никогда не опускал крылья, но сейчас он их расправляет в полную мощь. И это, по сути, новое перерождение дворца. Я уверен, что это добавит мощи для детей, для юношества. Для коллективов дворца творчества это огромный потенциал, поделился Вячеслав Погудин.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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