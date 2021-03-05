Жители смогут наблюдать за выполнением проекта «Тагильская лагуна» в реальном времени

Жители смогут наблюдать за выполнением проекта «Тагильская лагуна» в реальном времени

Сегодня, 18:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Теперь жители Нижнего Тагила смогут наблюдать за строительством второй очереди набережной «Тагильская лагуна» в реальном времени, сообщает пресс-служба администрации города.

На официальном сайте Нижнего Тагила открылся соответствующий раздел. Там расположено описание проекта, все актуальные новости, фото и видеоматериалы: https://www.ntagil.org/lp/laguna2/.

Напомним, на реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры. По проекту, на территории будут размещены площадки для секций и кружков, специальные места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Завершить работы планируется к 300-летию Нижнего Тагила. 20 января стало известно, что подрядчик приступил к работам второго этапа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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