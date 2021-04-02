TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле по итогам 2020 года

TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ в Нижнем Тагиле по итогам 2020 года
Сегодня, 10:49ОбществоЕвгения СафинаФото: pixabay.com
Информационное агентство TagilCity.ru стало самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2020 года. В рейтинге «Медиалогии» издание находится на шестом месте среди всех изданий Свердловской области, поднявшись на две строчки вверх с 2019 года.

Индекс цитируемости за год TagilCity.ru составил 221 балл, портал находится на шестом месте в ТОП-25 Свердловской области.

Фото:скриншот сайта «Медиалогия»

На первом месте находится информагентство Ura.ru с 6,8 тысячи баллов. Вторую строку рейтинга занимает издание Znak.com с индексом цитируемости 3 тысячи баллов. Замыкает тройку лидеров портал Е1 с 927 баллами.

Также в ТОП-5 вошли 66.ru (382 балла) и Европейско-азиатские новости (267 баллов).

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года TagilCity.ru находился на восьмом месте в списке рейтинга «Медиалогии» с индексом цитируемости 35,7 баллов. По итогам второго квартала портал поднялся на две строки, занял шестое место и набрал 55 баллов. В третьем квартале TagilCity.ru вошло в ТОП-5 рейтинга с 66,5 баллами индекса цитируемости.

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