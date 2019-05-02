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Экс-главу Екатеринбурга обвинили в наркоэпидемии в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-главу Екатеринбурга обвинили в наркоэпидемии в России

Сегодня, 00:16ОбществоФото: личная страница в инстаграм Евгения Ройзмана
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