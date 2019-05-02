Экс-главу Екатеринбурга обвинили в наркоэпидемии в России

Данное обвинение прозвучало в эфире радиостанции «Эхо Москвы», его высказал журналист Антон Красовский. По мнению представителя СМИ, Евгений Ройзман, являясь вице-президентом фонда «Город без наркотиков» и используя жесткие меры при изоляции наркозависимых, повлиял на рост наркопотребления в России.

Любые насильственные методы борьбы с болезнью — это преступление. Мало кто для реальной эпидемии наркопотребления в стране сделал столько, сколько Евгений Вадимович Ройзман, заявил Красовский.

В ответ на это заявление Евгений Ройзман в переписке в Twitter назвал Красовского мальчиком по вызову, намекая на гомосексуальность журналиста. Красовский, в свою очередь, предложил Ройзману «попить валерианочки».

В поддержку первого вице-президента «Города без наркотиков» высказался депутат екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков, который считает методы, применяемые фондом, целесообразными и вынужденными.