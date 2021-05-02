Пожарные отправились в рейд по садовым участкам в Нижнем Тагиле

Пожарные отправились в рейд по садовым участкам в Нижнем Тагиле
Пожарные отправились в рейд по садовым участкам в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:09ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС провели рейд по частному жилому сектору и садам в Нижнем Тагиле.

Подобные рейды организованы по всей Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Красноуфимске местный садовод решил сжечь траву. Он не задумывался, что такие действия могут нести опасность не только его жилищу, но и соседним домам, рассказали в ведомстве.

Мужчина был оштрафован на две тысячи рублей.

В Нижнем Тагиле огнеборцы рассказали об опасности пожаров и неблагоприятных погодных условиях, которые им способствуют. Сотрудники МЧС провели профилактический рейд, в ходе которого рекомендовали жителям частного сектора и садов быть внимательнее при обращении с огнем.

Напомним, 1 мая в Пышме из-за сильного ветра сгорели три частных дома. Огонь быстро распространился на площадь 200 квадратных метров. К месту происшествия направили семь пожарных автомобилей и 22 сотрудника МЧС.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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