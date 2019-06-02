Мэр Екатеринбурга не посетил сквер за театром Оперы во время объезда парков и скверов

В план объезда мэра Екатеринбурга вошли восемь объектов — набережная реки Исеть (от Малышева до Куйбышева), площадь Обороны, бульвар Грибоедова, сквер у КДЦ «Дружба», сквер на улице Крауля, скверы на улице Пехотинцев и улице Орджоникидзе, а также сквер первостроителей МЖК в Кировском районе. Отсутствие сквера за театром Оперы, который общественники считают одним из самых проблемных мест в городе, удивило местных жителей.

Его нельзя просто зайти и посмотреть, нужно разбираться с проектом. Плюсы там есть. Как проводятся работы — Алексей Эдуардович Бубнов разговор с подрядчиком ведет,ответил Высокинский на вопрос, почему сквер не попал в маршрут объезда.

Со слов заместителя главы города по благоустройству Алексея Бубнова администрация Екатеринбурга не видит в происходящем со сквером чего-то негативного или противозаконного.

Мы проводим с подрядчиком оперативки, совещания. Претензии? Вот вы когда квартиру ремонтируете, у вас тоже есть претензии. Но они текущие. Пока все идет по проекту, пока срывов сроков нет. Были задержки, были проблемы с проектами, но это все рабочие моменты. У меня техническое образование, я не понимаю слово «отвратительно», работы идут либо по проекту, либо нет,отметил Бубнов.

Во время объезда Александр Высокинский отдал рекомендации строительным бригадам исключить из проектов конструкции из дерева и заменить бехатон на гранит. Закончить работы необходимо ко Дню города, который отмечается в августе.