«Мы должны сделать такой праздник»: в Екатеринбурге начнут подготовку к параду Победы

По словам Высокинского, репетиции парада могут начать с 4 июня. Также он отметил, что если сложная ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону, то массовые мероприятия в городе отменят. Но при таком развитии событий День города посветят 75-летию Победы.

Мы должны сделать такой праздник для наших ветеранов, для маленьких горожан. Дети должны знать, что такое победа, как она появилась, какой ценой, это генетическая память поколений, которую нужно поддерживать, заявил Высокинский.

Мэр рассказал, что в городе будут установлены медиаэкраны, на которых будут транслироваться выступление Владимира Путина и парад в Москве.