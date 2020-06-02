Уралец отсудил у энергетиков больше 2,9 млн рублей за пожар из-за короткого замыкания

Пожал случился в январе 2018 года. В одном их судебных разбирательств было установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Изоляция проводов разрушилась от постоянных скачков напряжения и в итоге это привело к ЧП. При этом между владельцем сгоревшей постройки и «Энергосбыт Плюс» был заключен договор, а во время его заключения компания подтвердила, что все энергосети находятся в исправном состоянии и соответствуют техническим требованиям.