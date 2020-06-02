В Екатеринбурге СК начал проверку после гибели мужчины при штурме квартиры СОБРом
Следственное управление СК РФ по Свердловской области начало проверку по факту гибели мужчины, подозреваемого в краже обоев, во время попытки его задержания сотрудниками СОБРа, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки будет проведен опрос всех сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании, а также очевидцы произошедшего.
Кроме того, будет истребована и изучена документация, регламентирующая действия сотрудников. Для определения точной причины кончины подозреваемого проводится судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, инцидент произошел в районе ЖБИ. Мужчина украл из магазина четыре рулона обоев и попытался скрыться. Очевидцы произошедшего попытались его задержать, но подозреваемый скрылся. Прибывшая полиция не смогла задержать мужчину, так как он заперся в своей квартире. Через некоторое время он вышел из своего жилья, чтобы встретить отца. Сотрудники органов попытались его задержать, но мужчина брызнул одному из них в глаза газом из баллончика. В результате на место были вызваны сотрудники СОБРа. Они приняли решение штурмовать квартиру подозреваемого. В ходе операции он был убит.