В Екатеринбурге СК начал проверку после гибели мужчины при штурме квартиры СОБРом

Напомним, инцидент произошел в районе ЖБИ. Мужчина украл из магазина четыре рулона обоев и попытался скрыться. Очевидцы произошедшего попытались его задержать, но подозреваемый скрылся. Прибывшая полиция не смогла задержать мужчину, так как он заперся в своей квартире. Через некоторое время он вышел из своего жилья, чтобы встретить отца. Сотрудники органов попытались его задержать, но мужчина брызнул одному из них в глаза газом из баллончика. В результате на место были вызваны сотрудники СОБРа. Они приняли решение штурмовать квартиру подозреваемого. В ходе операции он был убит.