В Екатеринбурге во время штурма квартиры на ЖБИ мужчина погиб из-за украденных обоев
В Екатеринбурге в районе ЖБИ полиция ночью провел спецоперацию по задержанию местного жителя, который подозревается в краже обоев из магазина, сообщает E1.
На улицу Рассветную прибыл отряд СОБР и штурмом взял квартиру, где заперся мужчина. В результате проведения спецоперации он погиб.
Как пишет издание, все началось с 19.00, когда в полицию обратились продавцы магазина обоев, откуда неизвестный украл четыре рулона на общую сумму в восемь тысяч рублей. Очевидцы попытались поймать грабителя и отнять украденное, но он пригрозил им ножом. К месту жительства подозреваемого прибыл наряд полиции, но мужчина закрылся в квартире.
В 22.30 он открыл двери своего жилья, чтобы встретить отца. Полицейские предприняли попытку задержания, но мужчина брызнул одному из оперуполномоченных из газового баллончика. В результате на место был вызван специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.
Почти в полночь был начат штурм квартиры. Когда сотрудникам Росгвардии удалось вскрыть дверь, хозяин набросился на них с ножом и автоматом. В результате мужчина был убит.
В квартире подозреваемого были изъяты два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат.