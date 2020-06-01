В Екатеринбурге во время штурма квартиры на ЖБИ мужчина погиб из-за украденных обоев

На улицу Рассветную прибыл отряд СОБР и штурмом взял квартиру, где заперся мужчина. В результате проведения спецоперации он погиб.

Как пишет издание, все началось с 19.00, когда в полицию обратились продавцы магазина обоев, откуда неизвестный украл четыре рулона на общую сумму в восемь тысяч рублей. Очевидцы попытались поймать грабителя и отнять украденное, но он пригрозил им ножом. К месту жительства подозреваемого прибыл наряд полиции, но мужчина закрылся в квартире.

В 22.30 он открыл двери своего жилья, чтобы встретить отца. Полицейские предприняли попытку задержания, но мужчина брызнул одному из оперуполномоченных из газового баллончика. В результате на место был вызван специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.

Почти в полночь был начат штурм квартиры. Когда сотрудникам Росгвардии удалось вскрыть дверь, хозяин набросился на них с ножом и автоматом. В результате мужчина был убит.