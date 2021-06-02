Избиение трубой и осужденные кондукторы в трамвае. Итоги дня в Свердловской области

Трое мужчин избили прохожего у входа в троллейбусное депо в Екатеринбурге. Один из нападавших ударил его трубой по голове. Свидетели отметили, что преступники находились в состоянии алкогольного опьянения. Охранники депо вызвали скорую помощь пострадавшему, который от удара упал на землю, а также сотрудников полиции. Сейчас устанавливаются подробности драки и разыскиваются скрывшиеся с места преступления нападавшие.
К дисциплинарной ответственности привлечена заведующая тагильского детского сада № 124 Светлана Бызова после проверки управления образования. С заявлениями о ее профессиональной некомпетентности в конце апреля обратились воспитатели, а также родители. В документах они указали, что в дошкольном учреждении постоянно происходят конфликты, так как Бызова общается с сотрудниками в некорректной форме, унижая и оскорбляя их. Родителям же навязываются платные услуги, в детсаде собирают деньги на мебель, ремонты и прочие вещи. Ответ от управления образования 31 мая поступил по заявлению родителей. В ходе проверки было установлено, что указанные в обращении факты частично нашли подтверждение, поэтому заведующая понесла наказание.
За соблюдение дисциплины женщины-убийцы, воровки, мошенницы и торговки наркотиками, которые отбывают срок в ИК-6 Нижнего Тагила, направлены на работу на предприятия города. Они трудятся кондукторами в МУП «Тагильский трамвай», дорожными рабочими и дворниками. Всего трудоустроено 22 женщины, которые проживают в исправительном центре при исправительной колонии. Он был открыт в декабре 2020 года.
На 14% увеличилось количество смертельных случаев у пациентов с болезнями сердца в 2020 году по сравнению с предыдущим годом в Свердловской области. Их число возросло на четыре тысячи и составило почти 32 тысячи человек. Медики связывают это с пандемией коронавируса, за прошлый год плановая помощь была долго недоступна. С 1 июня вступили в силу новые правила наблюдения за пациентами с заболеваниями сердца, у которых наиболее высокая группа риска. Теперь после выписки из больницы информацию о пациенте вносят в кардиорегистр и больной получает рецепт на бесплатные лекарства на 30 дней (затем их надо получать в поликлинике). Кроме того, раз в три месяца будет назначаться консультация кардиолога.