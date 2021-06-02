Распорядиться материнским капиталом тагильчанам стало проще

Распорядиться материнским капиталом тагильчанам стало проще
Распорядиться материнским капиталом тагильчанам стало проще
Сегодня, 13:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Упрощена процедура распоряжения материнским капиталом для жителей Нижнего Тагила. Теперь можно привлекать кредитные средства без посещения ПФР, сообщает управление пенсионного фонда города.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно передать все документы в банк, после чего сведения из кредитного договора поступают в ПФР. Уже более 300 тагильских семей оплатили кредит на улучшение жилищных условий средствами материнского капитала через банк.

Отмечается, что семьи могут оформить кредит и одновременно подать заявление на оплату первоначального взноса из средств маткапитала. Это позволяет в короткие сроки перечислить средства на погашение ипотеки без обращения в ПФР.

По всем вопросам тагильчане могут обратиться по телефону «горячей линии» пенсионного фонда по телефону 8 (3435) 48-12-81.

Напомним, с 1 января 2021 года материнский капитал за первого ребенка составляет 483 881,83 рубля. При рождении второго младенца будет дополнительная выплата в сумме 155 550 рублей.

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Сюжеты:
Нижний Тагил
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