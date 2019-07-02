Тагильский Молодежный театр откроется в августе премьерой детского спектакля
Молодежный театр в Нижнем Тагиле откроется 10 августа. Театральный сезон начнется с детского спектакля «История Ладошкиных», сообщает АН «Между строк».
В постановке будет рассказана история мальчика, которого родители знакомят с миром через тактильные ощущения. Первые репетиции актеры начнут 20 июля.
Как сообщила корреспондентам «Между строк» директор театра Наталия Мозжакова, впереди предстоит еще много изменений. В частности, планируется обновить актерский состав, привести в порядок документацию, сделать ремонт, сейчас уже запланированы средства на обновление кровли. В рамках капитального ремонта необходимо заменить световое оборудование, кресла в зале. Также директор театра говорит о создании экспериментальной сцены и детской библиотеки.
Молодежный театр был закрыт в апреле прошлого года из-за нарушений пожарной безопасности. Также ранее сообщалось, что счетная палата Нижнего Тагила выявила в театре нарушения почти на 40 миллионов рублей.