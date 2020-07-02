Новым гендиректором «ВСМПО-Ависма» назначен вице-президент ЕВРАЗА

Новым генеральным директором предприятия под Нижним Тагилом назначен Сергей Степанов, который ранее занимал пост вице-президента холдинга ЕВРАЗ. Согласно подписанному приказу, на новый пост Степанов назначен со 2 июля.

Совет директоров предприятия счел, что многолетний опыт и компетенция Сергея Степанова помогут решить задачу нахождения и использования новых возможностей для роста, сохранить конкурентоспособность предприятия, а также обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров.

Сергей Степанов известен в бизнес-кругах как молодой, но опытный и успешный руководитель. Он больше 10 лет проработал на руководящих постах в различных компаниях угольной и золотодобывающей отрасли в России и за рубежом.

С 2013 года по июнь 2020 года он совмещал должность вице-президента ЕВРАЗа, руководившего дивизионом «Уголь», с позицией генерального директора ОАО «Распадская».