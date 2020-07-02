Новым гендиректором «ВСМПО-Ависма» назначен вице-президент ЕВРАЗА
Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», который прошел в Москве 30 июня, досрочно прекратил полномочия исполняющего обязанности генерального директора Максима Кузюка с 1 июля, и назначил нового руководителя, сообщает пресс-служба предприятия.
Новым генеральным директором предприятия под Нижним Тагилом назначен Сергей Степанов, который ранее занимал пост вице-президента холдинга ЕВРАЗ. Согласно подписанному приказу, на новый пост Степанов назначен со 2 июля.
Совет директоров предприятия счел, что многолетний опыт и компетенция Сергея Степанова помогут решить задачу нахождения и использования новых возможностей для роста, сохранить конкурентоспособность предприятия, а также обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров.
Сергей Степанов известен в бизнес-кругах как молодой, но опытный и успешный руководитель. Он больше 10 лет проработал на руководящих постах в различных компаниях угольной и золотодобывающей отрасли в России и за рубежом.
С 2013 года по июнь 2020 года он совмещал должность вице-президента ЕВРАЗа, руководившего дивизионом «Уголь», с позицией генерального директора ОАО «Распадская».
Ранее исполняющий обязанности генерального директора «ВСМПО-АВИСМА» Максим Кузюк заявил о возможной приостановке работ на предприятии, если не будет новых заказов. Он отметил, что случится это осенью. Однако основной акционер «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков опроверг его слова назвав их личным мнением Кузюка. По его словам, остановка работ не планируется, а предприятие работает в обычном режиме, однако из-за снижения числа авиаперевозок пришлось адаптировать деятельность. Кроме того, в апреле уменьшилось производство титановой продукции, но наблюдаются признаки восстановления.