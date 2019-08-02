В Екатеринбурге таможенники задержали двух китайцев с автозапчастями
Сегодня, 09:45ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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При проверке рейса Харбин-Екатеринбург таможенники аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» двух жителей КНР, сообщает пресс-служба таможни.
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В багаже у китайцев было обнаружено 15 кг автозапчастей. По их словам, они работают на сельскохозяйственных предприятиях, а детали везут для ремонта тракторов и комбайнов. О том, что такой багаж необходимо декларировать, они не знали.
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В отношении пассажиров возбуждено административное дело, детали были изъяты. Запчасти отправили на экспертизу, которая определит их стоимость. Нарушителям грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости деталей.
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