В Музее истории Екатеринбурга прокуратура проводит проверку

В жалобе он потребовал провести проверку музея на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Согласно тексту жалобы, средства, выделяемые учреждению, тратятся на проекты, которые так и остаются не реализованными.

В ходе проверки прокуратура намерена изучить все документы по зданиям и сооружениям, находящимся в ведении Музея истории Екатеринбурга. Будут проверяться все сотрудники и арендаторы на предмет законного нахождения на территории.