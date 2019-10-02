В Музее истории Екатеринбурга прокуратура проводит проверку

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку деятельности Музея истории. Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности зампрокурора Евгения Цивилева, сообщает Znak.com.
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Поводом для проведения проверки стало обращение председателя Антикоррупционного комитета Свердловской области Леонида Андреева.
В жалобе он потребовал провести проверку музея на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Согласно тексту жалобы, средства, выделяемые учреждению, тратятся на проекты, которые так и остаются не реализованными.
В ходе проверки прокуратура намерена изучить все документы по зданиям и сооружениям, находящимся в ведении Музея истории Екатеринбурга. Будут проверяться все сотрудники и арендаторы на предмет законного нахождения на территории.
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